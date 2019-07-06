В Антарктике обнаружили озеро раскаленной лавы
Его температура достигает 1279 градусов по Цельсию.
Его температура достигает 1279 градусов по Цельсию.
На отдаленном субантарктическом острове Сондерс обнаружено озеро пузырящейся лавы.
Это восьмое подобное озеро на Земле, говорят ученые из Университетского колледжа Лондона (UCL) и Британской антарктической службы (BAS), сделавшие открытие.
Сондерс расположен в Южной Атлантике и входит в вулканическую цепь Южных Сандвичевых островов. Он отдален от восточного края моря Уэдделла в Антарктиде примерно на 1610 км. Это британская заморская территория.
Ученые изучили спутниковые снимки необитаемого острова, сделанные с 2003 по 2018 год в диапазоне, в котором можно заметить геотермальную активность. Они обнаружили, что покрытый снегом вулкан горы Майкл, обычно скрытый под облаками, содержит в кратере озеро лавы до 215 метров в диаметре.
Ученые знали о температурной аномалии на острове Сондерс и раньше, но не могли установить, чем она вызвана, рассказал ведущий автор нового исследования, географ UCL Даниэль Грей.
Другие подобные озера — это Ньирагонго в Демократической Республике Конго;
Анна Лысенко