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11:19 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Антарктике обнаружили озеро раскаленной лавы

Его температура достигает 1279 градусов по Цельсию.

Источник: Landsat 8/British Antarctic Survey
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На отдаленном субантарктическом острове Сондерс обнаружено озеро пузырящейся лавы.

Это восьмое подобное озеро на Земле, говорят ученые из Университетского колледжа Лондона (UCL) и Британской антарктической службы (BAS), сделавшие открытие.

Сондерс расположен в Южной Атлантике и входит в вулканическую цепь Южных Сандвичевых островов. Он отдален от восточного края моря Уэдделла в Антарктиде примерно на 1610 км. Это британская заморская территория.

Ученые изучили спутниковые снимки необитаемого острова, сделанные с 2003 по 2018 год в диапазоне, в котором можно заметить геотермальную активность. Они обнаружили, что покрытый снегом вулкан горы Майкл, обычно скрытый под облаками, содержит в кратере озеро лавы до 215 метров в диаметре.

Измерения показали, что температура расплавленной породы в озере составляет от 989 до 1279 градусов по Цельсию.

Ученые знали о температурной аномалии на острове Сондерс и раньше, но не могли установить, чем она вызвана, рассказал ведущий автор нового исследования, географ UCL Даниэль Грей.

Другие подобные озера — это Ньирагонго в Демократической Республике Конго; Эрта-Але в Эфиопии; Эребус у моря Росса в Антарктиде; Ясур в Вануату; Амбрим в Вануату; Килауэа на Гавайях; кальдера Масая в Никарагуа.

Анна Лысенко

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