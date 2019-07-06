Светящиеся шары в небе напугали жителей Флориды (видео)
Их было заметно около 45 секунд.
Их было заметно около 45 секунд.
Жители штата Флорида в США делятся в соцсетях фото и видео двух ярких объектов в небе.
Американцы теряются в догадках, свидетелем какого явления они стали. По версии одних, это метеориты, по версии других — падающий космический мусор. Некоторые из пользователей даже предположили, что увидели корабли пришельцев.
Два ярко светящихся шара было заметно в ночном небе около 45 секунд.
Американское метеорологическое общество получило 23 обращения по поводу загадочного объекта. В организации считают, что летящие объекты — части китайской ракеты, запущенной в январе 2019 года.
Анна Лысенко