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09:59 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 7 июля: каким будет урожай грибов

Крестьяне в этот день смотрели на звезды и прислушивались к ветру.

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Источник: AP 2019

7 июля отмечают Ивана Купалы. Православная церковь в этот день празднует Рождество Иоанна Предтечи. Но с праздником связано много примет и традиций, сохранившихся еще с языческих времен, когда наши предки почитали стихии.

В Иванов день старались узнать погоду на ближайшие дни и спрогнозировать урожай. Считалось, что если в ночь на Ивана звездно, будет много грибов.

Если на Купалы идет дождь, то непогода продержится еще несколько дней. Порывы ветра обещают ливень. К дождю усиливается аромат цветов.

А если стрекочут цикады — день будет жарким.

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