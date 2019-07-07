Народные приметы на 7 июля: каким будет урожай грибов
Крестьяне в этот день смотрели на звезды и прислушивались к ветру.
Крестьяне в этот день смотрели на звезды и прислушивались к ветру.
7 июля отмечают Ивана Купалы. Православная церковь в этот день празднует Рождество Иоанна Предтечи. Но с праздником связано много примет и традиций, сохранившихся еще с языческих времен, когда наши предки почитали стихии.
В Иванов день старались узнать погоду на ближайшие дни и спрогнозировать урожай. Считалось, что если в ночь на Ивана звездно, будет много грибов.
Если на Купалы идет дождь, то непогода продержится еще несколько дней. Порывы ветра обещают ливень. К дождю усиливается аромат цветов.
А если стрекочут цикады — день будет жарким.