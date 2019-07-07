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13:09 (мск), источник: Погода Mail.ru

Полночная радуга в Исландии попала на видео

Редкое и красивое явление.

Туристу Мухаммеду Кизилкайе удалось снять на видео радугу, которая появилась после полуночи в исландском Хайдархорне.

Во время загрузки произошла ошибка.

С мая по август в Исландии длятся белые ночи. Продолжительность светового дня в этот период составляет почти 24 часа — солнце лишь ненадолго заходит за горизонт около полуночи.

Кизилкайе увидел феномен именно в краткий миг захода солнца, когда небо было окрашено в красные тона. «Это было абсолютно завораживающе», — прокомментировал турист.

Возможность наблюдать ночные радуги, которые появляются под лучами луны или солнца, — одна из главных особенностей Исландии, привлекающая туристов.

Анна Лысенко

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