Полночная радуга в Исландии попала на видео
Редкое и красивое явление.
Редкое и красивое явление.
Туристу Мухаммеду Кизилкайе удалось снять на видео радугу, которая появилась после полуночи в исландском Хайдархорне.
С мая по август в Исландии длятся белые ночи. Продолжительность светового дня в этот период составляет почти 24 часа — солнце лишь ненадолго заходит за горизонт около полуночи.
Кизилкайе увидел феномен именно в краткий миг захода солнца, когда небо было окрашено в красные тона. «Это было абсолютно завораживающе», — прокомментировал турист.
Возможность наблюдать ночные радуги, которые появляются под лучами луны или солнца, — одна из главных особенностей Исландии, привлекающая туристов.
Анна Лысенко