Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В России возродили смешной грузовик времен СССР
«Я гордилась, потому что ела меньше»: как я победила анорексию
Похмелье действительно отупляет
Полный провал. Как опозорилась Ольга Бузова
Как выглядят самые агрессивные города России: фото
Сотрудница зоопарка спаслась от белого медведя при помощи веника В Сети появилось видео, как сотрудница Московского зоопарка остановила белого медведя веником
Стала известна причина побега жены дубайского шейха
Как выглядит самая красивая бабушка мира
Смерть в цирке: тигры разорвали известного дрессировщика
Мужчина выпил литр пива и через минуту умер
Алла Пугачева сделала новое фото дочки-кокетки
От США до Крыма: где звезды отдыхают с детьми (фото)
«Я гордилась, потому что ела меньше»: как я победила анорексию
Четыре года без Жанны Фриске
Похмелье действительно отупляет
Женщина похудела на 270 килограммов
Реновация взвинтит цены на жилье
Квартиры россиян резко выросли в цене
Фоторепортажи
16Сибирский разлив: в Иркутской области затоплены тысячи домов
12Грибной канал: зачем китайцы собирают гриб-паразит
11:42 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 8 июля: может установиться продолжительная жара

Но если в этот день видна радуга — будет дождь.

Источник: @callumgalloway

8 июля православная церковь чтит память Петра и Февронии. Их почитают как хранителей семейного очага и супружеской любви.

Считалось, что именно с этого дня начинается продолжительная жара: если 8 июля стоит сухая и теплая погода, то она продержится еще 40 дней.

О жаре в ближайшее время говорил и холодный северный ветер.

А вот если несколько дней подряд ветер дул с востока, то непременно ожидался дождь. Также осадки могли выпасть, если над водой виднелась яркая радуга.

Екатерина Гура

Читайте также

Здоровье
Болячки во рту девушки оказались смертельно опасной болезнью В английском графстве Суффолк врачи спутали смертельно опасную болезнь пациентки с тонзиллитом, пишет Daily Mail.
Hi-Tech
Друга заказывали? Цифровая среда изменила отношение людей к дружбе.
Кино
Звезда «Не родись красивой» напугала поклонников фото в гриме Юлия Такшина показала в сети снимок с синяками, сделанный на съемках
Авто
В России появится новый рамный внедорожник за 1 300 000 рублей Компания JAC Motors раскрыла рублевый ценник на пикап JAC T6
Недвижимость
Россияне стали активно скупать недвижимость в Грузии
Эксперты рассказали, почему тарифы на ЖКХ в Подмосковье такие высокие
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Обвал после бума: как рынок жилья отреагирует на новые правила строительства
Дети
Алла Пугачева сделала новое фото дочки-кокетки Поклонники певицы любуются девочкой (фото)
Леди
Как носить винтаж в 80 лет и выглядеть моложе Нинэль Тимирязева работает корректором в Леди Mail.ru вот уже семь лет. В 81 год этой женщине удается не только поражать коллег своей активностью, но и своим стилем
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»