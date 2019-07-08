Погодные приметы на 8 июля: может установиться продолжительная жара
Но если в этот день видна радуга — будет дождь.
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Но если в этот день видна радуга — будет дождь.
8 июля православная церковь чтит память Петра и Февронии. Их почитают как хранителей семейного очага и супружеской любви.
О жаре в ближайшее время говорил и холодный северный ветер.
А вот если несколько дней подряд ветер дул с востока, то непременно ожидался дождь. Также осадки могли выпасть, если над водой виднелась яркая радуга.
Екатерина Гура