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12:29 (мск), источник: Моя Планета

Почему закат красный?

Правда ли, что он предвещает ветер? И может ли вообще цвет солнца быть как-то связан с предстоящей погодой?

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Источник: giani/СС0

Отвечает Дарья Бокучава, младший научный сотрудник лаборатории климатологии Института географии РАН

По давней народной примете, красный закат предвещает ветреный день. На самом деле это так лишь отчасти.

Солнце одновременно светит всеми семью цветами спектра, но прежде, чем попасть на Землю, лучи должны пройти через защитный газовый слой атмосферы, которая так или иначе искажает их восприятие. Ведь любой свет представляет собой электромагнитную волну, от которой зависит, каким нам покажется цвет предмета. Наиболее короткими являются волны синего спектра, а наиболее длинными — красного.

Схема движения Солнца по небу в течение дня. | Источник: Моя Планета

В течение дня Солнце занимает разные положения относительно той точки Земли, где находится предполагаемый наблюдатель. Следовательно, и толщина атмосферы, которую приходится преодолевать солнечным лучам, тоже разная. В полдень лучи проходят по короткому пути, падают отвесно и не успевают рассеяться. Поэтому, находясь в зените, солнце кажется нам белым.

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Вечером солнечным лучам приходится преодолевать более толстый слой атмосферы, так как они падают на поверхность Земли под углом. Попав в атмосферу, в первую очередь рассеивается синяя часть спектра, затем остальные и наших глаз достигают только длинные красные волны — как наиболее устойчивые к помехам. (Кстати, именно по этому принципу выбирали цвета для дорожных светофоров.).

Но на процесс рассеивания солнечных лучей влияет не только толщина атмосферы. Большую роль играет присутствие в воздухе невидимых человеческому глазу частиц пыли и пара. Они обычно скапливаются в атмосфере при высоком давлении, связанным с сухой погодой. Зарождающийся ветер перемешивает их, формируя определенную зону, где частиц содержится больше, чем в спокойной атмосфере.

Когда Солнце садится за горизонт, его лучи падают на этот участок и тем самым подсвечивают его. При особенно плотном содержании пыли даже желтому и оранжевому спектру сложно добраться до человеческого глаза. Поэтому закат приобретает ярко-красные тона.

Получается, что красный цвет садящегося Солнца предвещает в первую очередь сухую погоду. А о приближении ветра говорит скорее его оттенок. Чем краснее закат, тем больше вероятность того, что завтра подует ветер.

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