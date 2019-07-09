Погодные приметы на 9 июля: тепло — к засухе
Самое время собирать землянику.
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Самое время собирать землянику.
9 июля православная церковь вспоминает преподобного Давида Солунского, которого в народе прозвали Земляничник. К этому дню обычно поспевает земляника, и ее начинают собирать.
Погоду на ближайшие дни и на все лето определяли по нескольким приметам. Так, если 9 июля стояла жара, то осадков не ожидалось до самой осени.
А если вода осталась на поверхности грунта, то в ближайшее время ждали дождей.
Екатерина Гура