We got a bit of an issue here... ? pic.twitter.com/58g9RJfm0c— Dr. Rocío Caballero-Gill (@CaballeroGill) July 8, 2019
В Вашингтоне подтоплены метро и Белый дом. В городе сильный ливень
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В столице США Вашингтоне, а также в прилегающих к городу районах в штатах Мэриленд и Вирджиния сильный ливень — он затопил дороги, подтопил метро и даже Белый дом. Тысячи человек остались без электричества. Об этом сообщает NBC News.
Этот ливень побил предыдущий рекорд подтопления, поставленный в 1958 году, сообщает Национальная метеослужба США.
Агентство национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций округа Колумбия рекомендовало водителям воздержаться от поездок по подтопленным дорогам, так как в воде могут быть оборванные стихией провода под напряжением. Полностью затопленные дорогие перекрыли.
О частичном затоплении Белого дома пишет The Washington Post, также