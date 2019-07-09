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10:45 (мск), источник: Esquire

В Вашингтоне подтоплены метро и Белый дом. В городе сильный ливень

Также из-за дождя затоплены соседние со столицей США районы в штатах Мэриленд и Вирджиния.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

В столице США Вашингтоне, а также в прилегающих к городу районах в штатах Мэриленд и Вирджиния сильный ливень — он затопил дороги, подтопил метро и даже Белый дом. Тысячи человек остались без электричества. Об этом сообщает NBC News.

Этот ливень побил предыдущий рекорд подтопления, поставленный в 1958 году, сообщает Национальная метеослужба США.

Агентство национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций округа Колумбия рекомендовало водителям воздержаться от поездок по подтопленным дорогам, так как в воде могут быть оборванные стихией провода под напряжением. Полностью затопленные дорогие перекрыли.

О частичном затоплении Белого дома пишет The Washington Post, также из-за дождя закрыто здание Национального архива США.

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