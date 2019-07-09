«Новосибирские Мальдивы»: в Сети выкладывают фото на фоне ярко-голубого озера
Туда сливают отходы с ТЭЦ.
Туда сливают отходы с ТЭЦ.
Летом 2019 года у жителей Новосибирска и области появилась локация для ярких фото в Instagram. Небольшое озеро с
Однако, в отличие от настоящих Мальдив, вода в Новосибирске вовсе не так чиста. На самом деле, это не озеро, а золоотвал, куда сливает отходы местная ТЭЦ-5. Этот водоем глубиной около двух метров вырыла для своих нужд Сибирская генерирующая компания (СГК).
После того, как местные жители узнали о голубом озере, сюда стали приезжать толпы любопытных туристов, желающих пополнить свои соцсети красивыми фото. Но, пока одни восхищаются красотой этого места, другие считают, что вокруг озера превышен радиационный фон, а голубая вода может быть отравлена.
Специалисты ТЭЦ утверждают, что опасности озеро не представляет, но все же не советуют трогать воду, так как
Екатерина Гура