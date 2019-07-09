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11:55 (мск), источник: Погода Mail.ru

«Новосибирские Мальдивы»: в Сети выкладывают фото на фоне ярко-голубого озера

Туда сливают отходы с ТЭЦ.

Летом 2019 года у жителей Новосибирска и области появилась локация для ярких фото в Instagram. Небольшое озеро с ярко-голубой водой и небольшой линией песка по краю сразу же привлекло внимание блогеров, и соцсети заполнили живописные фото на фоне «Новосибирских Мальдив».

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Однако, в отличие от настоящих Мальдив, вода в Новосибирске вовсе не так чиста. На самом деле, это не озеро, а золоотвал, куда сливает отходы местная ТЭЦ-5. Этот водоем глубиной около двух метров вырыла для своих нужд Сибирская генерирующая компания (СГК).

Насыщенный бирюзовый цвет получился из-за того, что в технической воде растворены соли кальция и оксиды различных металлов.
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После того, как местные жители узнали о голубом озере, сюда стали приезжать толпы любопытных туристов, желающих пополнить свои соцсети красивыми фото. Но, пока одни восхищаются красотой этого места, другие считают, что вокруг озера превышен радиационный фон, а голубая вода может быть отравлена.

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Специалисты ТЭЦ утверждают, что опасности озеро не представляет, но все же не советуют трогать воду, так как из-за ее большой минерализации могут возникнуть аллергические реакции на коже.

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Екатерина Гура

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