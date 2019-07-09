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12:13 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые: в тундре активизировались микробы

Это реакция на глобальное потепление.

Источник: Ted Schuur, Northern Arizona University

С повышением температуры в тундре активизировались микробы, что может повлечь за собой резкий выброс метана и углекислого газа в атмосферу, говорят ученые.

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Как известно, в промерзлой почве северных широт хранится около половины подземного углерода на планете. Это в два раза больше, чем содержится в атмосфере на данный момент.

С 2008 года исследователи из Университета Оклахомы, Университета штата Мичиган и Университета Северной Аризоны в сотрудничестве с Технологическим институтом Джорджии изучали, как быстро микробные сообщества реагируют на потепление в тундре Аляски. Их выводы опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences.

«Мы увидели, что микробные сообщества довольно быстро — в течение четырех или пяти лет — реагируют даже на скромные уровни потепления», — сказал профессор Костас Т. Константинидис, один из авторов статьи.

Проанализировав ДНК микробов, исследователи установили, что с потеплением у микробов в верхних слоях почвы увеличивается количество генов, участвующих в производстве углекислого газа. У микробов на границе вечной мерзлоты увеличивается количество генов, ответственных за производство метана.

Скорость выделения парниковых газов в тундре резко возросла в последние два года, говорят ученые.

Анна Лысенко

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