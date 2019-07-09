Ученые: теория хамелеонов может объяснить устройство космоса
Это альтернативная теория гравитации.
Это альтернативная теория гравитации.
Ученые из Великобритании успешно смоделировали галактики на суперкомпьютере, используя альтернативную модель гравитации.
Это означает, что теория относительности Эйнштена, возможно, не единственный способ объяснить устройство Вселенной. Выводы физиков из из Даремского университета опубликованы в Nature Astronomy.
Основу современной космологии составляет общая теория относительности Альберта Эйнштейна, которая описывает действие гравитационных сил во Вселенной. Но существуют и альтернативные теории гравитации. Одна из них — теория хамелеонов.
Хамелеон — это гипотетическая элементарная частица, возможный носитель тёмной энергии и составная часть тёмной материи, а также возможная причина ускорения расширения Вселенной.
«Наши исследования не означают, что общая теория относительности ошибочна. Они показывают, что она не должна быть единственным способом объяснения роли гравитации в эволюции Вселенной», — пишут ученые.
Исследователи ожидают, что их результаты будут проверены путем наблюдений с помощью телескопа Square Kilometer Array (SKA), который начнет работу в 2020 году. Радиоинтерферометр SKA позволит получить данные о Вселенной в момент начала формирования первых звёзд и галактик. Он также внесёт вклад в поиск гравитационных волн, предсказываемых общей теорией относительности.
Анна Лысенко