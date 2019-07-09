Американец воспользовался наводнением, чтобы отдохнуть (видео)
Если не можешь изменить ситуацию — измени свое отношение к ней.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Если не можешь изменить ситуацию — измени свое отношение к ней.
В начале июля в городе Сартелл в американском штате Миннесота случилось наводнение. Сотни домов практически ушли под воду, а часть местного населения пришлось эвакуировать.
Но внезапным природным катаклизмам не удалось испортить настроение одному местному жителю. Воспользовавшись «большой водой», американец надел плавки, вооружился надувным кругом и прохладительным напитком и устроил себе настоящий отдых прямо посреди улицы.
Екатерина Гура