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16:39 (мск), источник: Популярная механика

В США от алкоголя начала гибнуть рыба

В американском штате Кентукки из-за недавней утечки бурбона в реку при пожаре на складе Jim Beam начала массово умирать рыба.

Третьего июля в штате Кентукки, родине традиционного американского бурбона, загорелись два склада с бочками, в которых вызревает знаменитый кукурузный виски Jim Beam. По информации местных журналистов, пожар на фабрике в округе Вудфорд начался от удара молнии в один из складов, а спустя некоторое время огонь перекинулся и на соседнее хранилище. В обоих зданиях находилось более 5 миллионов литров Jim Beam.

Here is Sunday's update on the Jim Beam fire and fishkill in the Kentucky River: 1) The alcohol plume on the Kentucky...

Опубликовано Kentucky Energy and Environment Cabinet Воскресенье, 7 июля 2019 г.

В результате пожара оказались уничтожены 45 тысяч бочек бурбона, но ещё более грустный факт заключается в том, что в результате пожара алкоголь в больших количествах попал в близлежащие реки Кентукки и Гленнс-Крик. Это неизбежно привело к сильному падению уровня кислорода в воде, что, в свою очередь, вызвало массовую гибель рыбы в обеих реках.

Here is Saturday's update on what is happening with the Jim Beam fire and fishkill on the Kentucky River: 1) The alcohol...

Опубликовано Kentucky Energy and Environment Cabinet Суббота, 6 июля 2019 г.
Точный ущерб неизвестен, но Департамент охраны дикой природы правительства штата говорит о нескольких тысячах особей.

Чтобы насытить кислородом воду в пострадавших от пожара реках и уменьшить масштабы экологической катастрофы, используются специальные устройства для аэрации. Власти штата Кентукки оштрафуют производителя бурбона Jim Beam за нанесённый природе ущерб. Тем временем пятно алкоголя в реке Кентукки достигло уже 28 километров в длину, и в настоящее время оно движется в сторону более крупной реки Огайо.

I’m on the Kentucky River today in Franklin County where thousands of fish are dead. This is a result of runoff from the Jim Beam fire in Woodford County. I’ll explain more this evening on #WKYT

Опубликовано WKYT Nick Oliver Пятница, 5 июля 2019 г.

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