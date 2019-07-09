В США от алкоголя начала гибнуть рыба

Третьего июля в штате Кентукки, родине традиционного американского бурбона, загорелись два склада с бочками, в которых вызревает знаменитый кукурузный виски Jim Beam. По информации местных журналистов, пожар на фабрике в округе Вудфорд начался от удара молнии в один из складов, а спустя некоторое время огонь перекинулся и на соседнее хранилище. В обоих зданиях находилось более 5 миллионов литров Jim Beam.
В результате пожара оказались уничтожены 45 тысяч бочек бурбона, но ещё более грустный факт заключается в том, что в результате пожара алкоголь в больших количествах попал в близлежащие реки Кентукки и Гленнс-Крик. Это неизбежно привело к сильному падению уровня кислорода в воде, что, в свою очередь, вызвало массовую гибель рыбы в обеих реках.
Точный ущерб неизвестен, но Департамент охраны дикой природы правительства штата говорит о нескольких тысячах особей.
Чтобы насытить кислородом воду в пострадавших от пожара реках и уменьшить масштабы экологической катастрофы, используются специальные устройства для аэрации. Власти штата Кентукки оштрафуют производителя бурбона Jim Beam за нанесённый природе ущерб. Тем временем пятно алкоголя в реке Кентукки достигло уже 28 километров в длину, и в настоящее время оно движется в сторону более крупной реки Огайо.