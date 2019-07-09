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19:36 (мск), источник: Комсомольская правда

Сгустились тучи: Камера «Лахта Центра» сняла бурю над Петербургом

Весь город накрыло серой стеной дождя.

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Ливни, грозы и дожди накрыли Петербург «с головой». Каждый день город погружается в серую пучину, непогода застает местных жителей врасплох, затопляя дворы, дороги, метро и торговые центры. Камеры «Лахта Центра», установленная на шпиле небоскреба, запечатлела бурю, которая пронеслась над Северной столицей.

Небольшое минутное видео снято в технике таймлапс. Перед глазами зрителей за это время проносится циклон, который гулял над Петербургом восемь часов.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Супер. Обожаю такие видео. Тем более живя в Приморском районе, наблюдаешь эти перемены и сам, но в ускоренной виде, это прям очень круто, — восхитился петербуржец в комментариях к ролику.

На записи видно, как постепенно над городом бегут облака, сгущаются тучи, а после все затягивается серой стеной сильного дождя. В какой-то момент видимость теряется практически полностью.

Напомним, что сегодняшний ливень стал коллапсом для северной части Петербурга. Снова затопило Парашютную улицу, канализация перестала справляться с объемом воды на проспекте Луначарского, а также размыло дороги в районе метро «Удельная».

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