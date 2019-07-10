В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе
Гидрометцентр России предоставил «Российской газете» предварительный прогноз погоды на август.
Гидрометцентр России предоставил «Российской газете» предварительный прогноз погоды на август.
В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, пояснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко.
Владимир Тищенко напомнил, что для Москвы среднемесячная температура августа — 16,5 градуса (днем 20−23, ночью 10−13 градусов). А, например, для Севастополя средняя температура августа — 21, 8 градуса (днем 25−28, ночью 16-19 градусов).
На азиатской территории температура выше нормы ожидается в последний летний месяц в северной половине Уральского федерального округа, на востоке Якутии, в Амурской области, на большей части Хабаровского края, в Магаданской области. Небольшие отрицательные аномалии ожидаются на юге Красноярского края, в Иркутской области, Тыве.
Дефицит осадков в августе может быть в Мурманской области, на
На азиатской территории дефицит осадков в Бурятии, на большей части Хабаровского края, на севере Якутии, в Магаданской области, на Чукотке. Избыток осадков — на юге Урала, в центральных районах Красноярского края, на юге Якутии.