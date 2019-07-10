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09:39 (мск), источник: Российская газета

В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе

Гидрометцентр России предоставил «Российской газете» предварительный прогноз погоды на август.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 78% 762 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Reuters

В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, пояснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко.

При этом в южной половине (южнее Москвы, Нижнего Новгорода и Казани) возможны небольшие отрицательные аномалии — температуры ниже нормы на один градус. В Крыму будет около нормы.

Владимир Тищенко напомнил, что для Москвы среднемесячная температура августа — 16,5 градуса (днем 20−23, ночью 10−13 градусов). А, например, для Севастополя средняя температура августа — 21, 8 градуса (днем 25−28, ночью 16-­19 градусов).

На азиатской территории температура выше нормы ожидается в последний летний месяц в северной половине Уральского федерального округа, на востоке Якутии, в Амурской области, на большей части Хабаровского края, в Магаданской области. Небольшие отрицательные аномалии ожидаются на юге Красноярского края, в Иркутской области, Тыве.

Дефицит осадков в августе может быть в Мурманской области, на юго-западе Центрального федерального, в Крыму. Избыток осадков — на западе Северо-Западного округа, вблизи Каспийского моря, на юге Приволжского федерального округа.

На азиатской территории дефицит осадков в Бурятии, на большей части Хабаровского края, на севере Якутии, в Магаданской области, на Чукотке. Избыток осадков — на юге Урала, в центральных районах Красноярского края, на юге Якутии.

Синоптики: температура в августе в Москве будет около и выше нормы
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