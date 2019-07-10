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11:53 (мск), источник: Погода Mail.ru

На Юпитере сфотографировали черный вихрь

Диаметр таких образований может превышать 1000 км.

Источник: NASA

Автоматическая межпланетная станция «Юнона» сфотографировала впечатляющий черный вихрь на Юпитере.

Рядом с вихрем — яркие высокогорные облака.

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В облаках Юпитера возникают мощные вихревые образования. Их диаметр может превышать 1000 км. Самые крупные вихри существуют до сотен лет. Одна из причин их появления — движение больших масс поднимающегося нагретого газа в атмосфере. Маленькие вихри существуют меньше 24 часов.

Изображение черного вихря было получено 29 мая 2019 года, когда космический корабль совершил 20-й научный облет Юпитера, но обнародовано NASA только сейчас. В это время «Юнона» находилась на высоте 14 800 км над газовым гигантом.

«Юнона» была запущена 5 августа 2011 года для исследования Юпитера. Выход аппарата на полярную орбиту планеты произошёл 5 июля 2016 года. Целью миссии является изучение гравитационного и магнитного полей планеты, а также проверка гипотезы о наличии у Юпитера твёрдого ядра. Аппарат также исследует атмосферу планеты.

Анна Лысенко

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