На Юпитере сфотографировали черный вихрь
Диаметр таких образований может превышать 1000 км.
Диаметр таких образований может превышать 1000 км.
Автоматическая межпланетная станция «Юнона» сфотографировала впечатляющий черный вихрь на Юпитере.
Рядом с вихрем — яркие высокогорные облака.
В облаках Юпитера возникают мощные вихревые образования. Их диаметр может превышать 1000 км. Самые крупные вихри существуют до сотен лет. Одна из причин их появления — движение больших масс поднимающегося нагретого газа в атмосфере. Маленькие вихри существуют меньше 24 часов.
Изображение черного вихря было получено 29 мая 2019 года, когда космический корабль совершил 20-й научный облет Юпитера, но обнародовано NASA только сейчас. В это время «Юнона» находилась на высоте 14 800 км над газовым гигантом.
«Юнона» была запущена 5 августа 2011 года для исследования Юпитера. Выход аппарата на полярную орбиту планеты произошёл 5 июля 2016 года. Целью миссии является изучение гравитационного и магнитного полей планеты, а также проверка гипотезы о наличии у Юпитера твёрдого ядра. Аппарат также исследует атмосферу планеты.
Анна Лысенко