США переходит на вертикальные фермы (видео)
Это будущее мегаполисов.
Это будущее мегаполисов.
Вертикальные фермы, в которых растения выращивают в многоярусных теплицах под светодиодными лампами, стали новым трендом в США.
Такие высокоавтоматизированные комплексы появились около 10 лет назад и работали в экспериментальном режиме. В последнее время Фермы Plenty, Bowery, Aerofarms и 80 Acres нарастили производство и стали поставщиками салата в крупные торговые сети по всей стране. Он выращен без вредных химикатов и конкурирует с продукцией органических ферм.
Вертикальные фермы управляются искусственным интеллектом. Они занимают небольшие площади, а значит, могут находиться прямо в городе и экономить на доставке. Специалисты прогнозируют, что в будущем такие фермы появятся во всех мегаполисах.
В настоящий момент на вертикальных фермах тестируют выращивание помидоров, огурцов и клубники.
Анна Лысенко