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14:23 (мск), источник: Погода Mail.ru

США переходит на вертикальные фермы (видео)

Это будущее мегаполисов.

Вертикальные фермы, в которых растения выращивают в многоярусных теплицах под светодиодными лампами, стали новым трендом в США.

Такие высокоавтоматизированные комплексы появились около 10 лет назад и работали в экспериментальном режиме. В последнее время Фермы Plenty, Bowery, Aerofarms и 80 Acres нарастили производство и стали поставщиками салата в крупные торговые сети по всей стране. Он выращен без вредных химикатов и конкурирует с продукцией органических ферм.

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Вертикальные фермы управляются искусственным интеллектом. Они занимают небольшие площади, а значит, могут находиться прямо в городе и экономить на доставке. Специалисты прогнозируют, что в будущем такие фермы появятся во всех мегаполисах.

В настоящий момент на вертикальных фермах тестируют выращивание помидоров, огурцов и клубники.

Анна Лысенко

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