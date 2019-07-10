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17:41 (мск), источник: Погода Mail.ru

В космосе сфотографировали красное облако вокруг мертвой звезды

Красивое зрелище.

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Европейское космическое агентство поделилось впечатляющим снимком планетарной туманности Abell 24 в созвездии Малый Пес.

Фото сделано с помощью спектрометров FORS Европейской южной обсерватории.

Планетарные туманности состоят из ионизированной газовой оболочки и центральной звезды, белого карлика. Они образуются при «смерти» звезды, когда красные гиганты и сверхгиганты сбрасывают внешние слои на завершающей стадии их эволюции.

Планетарные туманности считаются быстропротекающими по астрономическим меркам явлениями. Они длятся всего несколько десятков тысяч лет.

Анна Лысенко

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