В космосе сфотографировали красное облако вокруг мертвой звезды
Красивое зрелище.
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Красивое зрелище.
Европейское космическое агентство поделилось впечатляющим снимком планетарной туманности Abell 24 в созвездии Малый Пес.
Фото сделано с помощью спектрометров FORS Европейской южной обсерватории.
Планетарные туманности состоят из ионизированной газовой оболочки и центральной звезды, белого карлика. Они образуются при «смерти» звезды, когда красные гиганты и сверхгиганты сбрасывают внешние слои на завершающей стадии их эволюции.
Планетарные туманности считаются быстропротекающими по астрономическим меркам явлениями. Они длятся всего несколько десятков тысяч лет.
Анна Лысенко