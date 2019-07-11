На Сицилии продолжают бушевать крупные лесные пожары (видео)
Они возникли в результате извержения вулкана.
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Они возникли в результате извержения вулкана.
В начале июля на острове Стромболи активизировался одноименный вулкан. В результате извержения пострадали несколько человек и один погиб.
Сейчас на остров прибыли дополнительные пожарные команды. Итальянские власти заявили, что потребности в эвакуации местных жителей и туристов нет, но в случае такой необходимости они готовы незамедлительно отреагировать и вывезти людей в безопасную зону.
Екатерина Гура