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17:56 (мск), источник: Погода Mail.ru

Массивный град «разбил» море в Италии (видео)

Такое увидишь не каждый день.

10 июля на курорте Фоссачезия на восточном побережье Италии прошел сильный шторм.

Сотрудники ресторана Trabocco Punta Rocciosa, находящегося рядом с пляжем, сняли на видео, как огромные градины буквально разбивают поверхность моря. Они ударялись о воду с громким звуком и были похожи на сотни маленьких бомбочек, сброшенных с воздуха.

Во время загрузки произошла ошибка.

Массивный град на курорте продолжался несколько минут. По сообщениям местных СМИ, в результате шторма и крупного града пострадали несколько человек. Также были разбиты стекла машин и витрины.

Екатерина Гура

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