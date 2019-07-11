Массивный град «разбил» море в Италии (видео)
Такое увидишь не каждый день.
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Такое увидишь не каждый день.
10 июля на курорте Фоссачезия на восточном побережье Италии прошел сильный шторм.
Сотрудники ресторана Trabocco Punta Rocciosa, находящегося рядом с пляжем, сняли на видео, как огромные градины буквально разбивают поверхность моря. Они ударялись о воду с громким звуком и были похожи на сотни маленьких бомбочек, сброшенных с воздуха.
Массивный град на курорте продолжался несколько минут. По сообщениям местных СМИ, в результате шторма и крупного града пострадали несколько человек. Также были разбиты стекла машин и витрины.
Екатерина Гура