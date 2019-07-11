Тысячи туристов наводнили лавандовую ферму в Великобритании (фото)
Они рвут цветы и мешают друг другу фотографироваться.
Они рвут цветы и мешают друг другу фотографироваться.
Лавандовую ферму Мейфилдс в Банстеде в британском графстве Суррей можно по праву назвать одной из самых популярных локаций в Instagram в это время года. На 25 гектарах земли цветут французские и английские сорта лаванды, благодаря чему здесь можно наблюдать невероятные пейзажи.
Кроме того, многие срывают цветы на память и мнут их, ложась на поле в попытках сделать красивый кадр. Кроме того, между туристами часто возникают конфликты
Владельцы фермы были вынуждены обратиться к туристам через СМИ, чтобы попросить их быть вежливее и аккуратнее, а также, по возможности, планировать поездку на лавандовое поле в первой половине дня в будние дни.
Екатерина Гура