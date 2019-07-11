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19:07 (мск), источник: Погода Mail.ru

Тысячи туристов наводнили лавандовую ферму в Великобритании (фото)

Они рвут цветы и мешают друг другу фотографироваться.

Лавандовую ферму Мейфилдс в Банстеде в британском графстве Суррей можно по праву назвать одной из самых популярных локаций в Instagram в это время года. На 25 гектарах земли цветут французские и английские сорта лаванды, благодаря чему здесь можно наблюдать невероятные пейзажи.

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Из-за большого потока туристов, желающих сфотографироваться на лавандовых плантациях, фермеры и местные жители сталкиваются с большими неудобствами.

В выходные дни сюда попросту невозможно добраться из-за нескончаемых пробок.

Кроме того, многие срывают цветы на память и мнут их, ложась на поле в попытках сделать красивый кадр. Кроме того, между туристами часто возникают конфликты из-за невозможности поделить места для съемок.

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Владельцы фермы были вынуждены обратиться к туристам через СМИ, чтобы попросить их быть вежливее и аккуратнее, а также, по возможности, планировать поездку на лавандовое поле в первой половине дня в будние дни.

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Екатерина Гура

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