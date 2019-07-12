Дрон показал последствия урагана в Греции (видео)
Власти оценивают масштаб ущерба.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Власти оценивают масштаб ущерба.
Беспилотник заснял масштабы разрушений после урагана на полуострове Халкидики в Греции.
Стихия обрушилась на север Греции вечером в среду. Ураганный ветер валил деревья, переворачивал автомобили, срывал крыши зданий. Ливень привел к затоплению многих отелей. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации.
Шестеро туристов, включая жителя
Анна Лысенко