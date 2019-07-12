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10:38 (мск), источник: Погода Mail.ru

Дрон показал последствия урагана в Греции (видео)

Власти оценивают масштаб ущерба.

Беспилотник заснял масштабы разрушений после урагана на полуострове Халкидики в Греции.

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Стихия обрушилась на север Греции вечером в среду. Ураганный ветер валил деревья, переворачивал автомобили, срывал крыши зданий. Ливень привел к затоплению многих отелей. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации.

Шестеро туристов, включая жителя Ростова-на-Дону с сыном, погибли и более 30 получили ранения.

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Анна Лысенко

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