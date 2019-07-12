Природное явление превратило крылья колибри в крошечные радуги (фото)
Оптическая иллюзия созданная природой.
Оптическая иллюзия созданная природой.
Художник и фотограф Кристиан Спенсер любит фотографировать дикую природу и животных. Несколько лет назад, стоя на своей веранде в
В 2011 году Спенсер снял эти радужные полеты и сделал фильм «Танец времени», который получил 10 международных наград. В 2019 году он вернулся к этой теме и снял новую серию работ под названием «Крылатая призма».
По словам фотографа, все, что можно увидеть на снимке — настоящее природное чудо и никаких цифровых манипуляций с фото он не производил.
Екатерина Гура