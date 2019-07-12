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13:26 (мск), источник: Погода Mail.ru

Природное явление превратило крылья колибри в крошечные радуги (фото)

Оптическая иллюзия созданная природой.

Художник и фотограф Кристиан Спенсер любит фотографировать дикую природу и животных. Несколько лет назад, стоя на своей веранде в Рио-де-Жанейро, он сделал удивительное открытие. Мимо него пролетал черный якобинский колибри и, когда он оказался на уровне солнца, на его крыльях появился удивительный эффект призмы. Выглядело это так, словно колибри был создан из радуги.

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В 2011 году Спенсер снял эти радужные полеты и сделал фильм «Танец времени», который получил 10 международных наград. В 2019 году он вернулся к этой теме и снял новую серию работ под названием «Крылатая призма».

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По словам фотографа, все, что можно увидеть на снимке — настоящее природное чудо и никаких цифровых манипуляций с фото он не производил.

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Екатерина Гура

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