Озвучен неутешительный прогноз для прибрежных городов США
Затопления становятся обыденным явлением.
Затопления становятся обыденным явлением.
Количество наводнений в прибрежных зонах США удвоится в 2019 году по сравнению с 2000 годом.
С таким прогнозом выступило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.
В частности, в
Исследователи также опубликовали отчет о наводнениях в 2018 году. Их количество было рекордным для страны, говорят ученые. Повышенный уровень воды затронул прибрежную экономику, туризм и жизненно важную инфраструктуру, такую как септические системы и системы ливневых стоков.
Причиной частых наводнений океанологи называют повышение уровня моря. Больше не требуется сильный ливень или ураган — затопления становятся обыденным явлением.
Долгосрочные прогнозы показывают, что к 2030 году в стране будет от 7 до 15 дней паводков в год. К 2050 году это число возрастет до 25−75 дней.
Анна Лысенко