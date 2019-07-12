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13:52 (мск), источник: Погода Mail.ru

Озвучен неутешительный прогноз для прибрежных городов США

Затопления становятся обыденным явлением.

Источник: AP 2019

Количество наводнений в прибрежных зонах США удвоится в 2019 году по сравнению с 2000 годом.

С таким прогнозом выступило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.

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В частности, в Северо-Восточной Атлантике рост составит 140%, на юго-востоке США — 190%, на западе Мексиканского залива — 130%.

Исследователи также опубликовали отчет о наводнениях в 2018 году. Их количество было рекордным для страны, говорят ученые. Повышенный уровень воды затронул прибрежную экономику, туризм и жизненно важную инфраструктуру, такую ​​как септические системы и системы ливневых стоков.

Причиной частых наводнений океанологи называют повышение уровня моря. Больше не требуется сильный ливень или ураган — затопления становятся обыденным явлением.

Долгосрочные прогнозы показывают, что к 2030 году в стране будет от 7 до 15 дней паводков в год. К 2050 году это число возрастет до 25−75 дней.

Анна Лысенко

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