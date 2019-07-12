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14:53 (мск), источник: РИА Новости

«Сибирские мальдивы» закрыли от любителей селфи

НОВОСИБИРСК, 12 июл — РИА Новости. Новосибирская ТЭЦ-5, золоотвал которой этим летом стал местом паломничества для любителей эффектных фотографий из-за необычной бирюзовой воды, ограничила искусственное озеро для посещений с помощью поста охраны, сообщает в пятницу новосибирский филиал «Сибирской генерирующей компании» (СГК).

Бирюзовое озеро, расположенное буквально в десяти минутах езды от микрорайона Новосибирского государственного педагогического университета и поэтому доступное каждому жителю города, в этом году обратило на себя внимание любителей селфи и просто эффектных фотографий. В июле статьи о нем появились и в иностранных СМИ. О «свалке химических отходов, сделанной для Instagram», в частности, вышла статья в The New York Times. Статьи об опасном озере, которое привлекает видами пользователей соцсетей, также появились на BBC, The Guardian и в других изданиях.

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«В связи с участившимися случаями проникновения на производственный объект Новосибирской ТЭЦ-5 принято решение усилить меры безопасности. С 12 июля на территории золоотвала размещен пост охраны, который будет находиться на объекте 24 часа в сутки. Кроме этого, золоотвал включен в маршруты патрулирования полиции. Система видеонаблюдения и видеофиксации будет расширена по периметру всего гидротехнического сооружения», — говорится в сообщении.

Директор ТЭЦ-5 Олег Зыков отметил, что золоотвал — это производственная площадка особо опасного объекта и частная территория СГК, в связи с чем находиться здесь посторонним запрещено, фотосессии и экскурсии — недопустимы:

В первую очередь, из соображений безопасности для самих людей — купаться, заходить в воду и пить ее нельзя. Сейчас из-за любителей красивых фото персоналу станции приходится работать вне штатного режима. В то время как наша главная задача — обеспечение энергетической безопасности города.

В филиале СГК добавили, что вода и воздух над золоотвалом не токсичны, радиационный фон на территории гидротехнического сооружения в норме, а в целом золоотвал ТЭЦ-5 работает в рамках норм и правил природоохранного законодательства России.

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