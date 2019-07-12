Welt: в водоемах Берлина и Бранденбурга из-за жары появились медузы
Эти животные были обнаружены экспертами в реке Хафель, в озерах Мюггельзе и
Эти животные были обнаружены экспертами в реке Хафель, в озерах Мюггельзе и
БЕРЛИН, 12 июля. /ТАСС/. Необычно жаркий июнь привел к тому, что в ряде регионов Германии, в частности, в Берлине и Бранденбурге, на поверхности многих водоемов появились медузы. Об этом сообщила газета Welt со ссылкой на Дерка Элерта из управления Сената Берлина по вопросам охраны окружающей среды, транспорта и защиты климата.
Медузы размером с монету в €2 были обнаружены экспертами в реке Хафель, в озерах Мюггельзе и
Чтобы принять облик выпуклого зонтика с отростками, этим гидроидным нужна вода с температурой более 25 градусов. Впервые они были обнаружены в Хафеле в 1995 году, в Берлине — в 2003 году, прежде всего, во время жары. «Здесь нет ничего необычного», — успокаивает Элерт.
Для людей опасности они не представляют и не оказывают влияния на пищевую цепочку других животных. По словам Элерта, их жизненный цикл составляет около шести недель.
Конкретно речь идет о Craspedacusta sowerbii — виде гидроидных из отряда лимномедуз. Это один из немногих видов стрекающихся, т.е. оставляющих ожоги, которые освоили пресные воды в Центральной Европе. По мнению экспертов, в свете глобального потепления в ближайшие годы в водоемах их количество вырастет.
Екатерина Гура