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10:31 (мск), источник: Погода Mail.ru

«Хаббл» заснял галактику, похожую на цветущее дерево

Газообразный водород светится всеми оттенками розового и красного.

Источник: ESA/Hubble, NASA, R. Jansen
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Галактика NGC 1156 в созвездии Овна всплесками розового, красного и белого цветов напоминает нежно цветущее весеннее дерево.

Впечатляющим снимком объекта поделились в NASA.

Яркие зоны галактики — это области звездообразования. Новорожденные звезды излучают мощные потоки света, подсвечивая газообразный водород. Отсюда — невероятные оттенки.

NGC 1156 — это карликовая галактика. Ее классифицируют как неправильную­, то есть у NGC 1156 нет ни спиральной, ни эллиптической структуры, как у большинства других галактик.

Некоторые карманы газа здесь вращаются в сторону, противоположную вращению NGC 1156. Это означает, считают ученые, что в прошлом «цветущее дерево» встречалось с другой галактикой. Ее гравитация сильно повлияла на NGC 1156, спровоцировав небольшой «беспорядок».

Анна Лысенко

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