«Хаббл» заснял галактику, похожую на цветущее дерево
Газообразный водород светится всеми оттенками розового и красного.
Газообразный водород светится всеми оттенками розового и красного.
Галактика NGC 1156 в созвездии Овна всплесками розового, красного и белого цветов напоминает нежно цветущее весеннее дерево.
Впечатляющим снимком объекта поделились в NASA.
Яркие зоны галактики — это области звездообразования. Новорожденные звезды излучают мощные потоки света, подсвечивая газообразный водород. Отсюда — невероятные оттенки.
NGC 1156 — это карликовая галактика. Ее классифицируют как неправильную, то есть у NGC 1156 нет ни спиральной, ни эллиптической структуры, как у большинства других галактик.
Некоторые карманы газа здесь вращаются в сторону, противоположную вращению NGC 1156. Это означает, считают ученые, что в прошлом «цветущее дерево» встречалось с другой галактикой. Ее гравитация сильно повлияла на NGC 1156, спровоцировав небольшой «беспорядок».
Анна Лысенко