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10:08 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 14 июля: какой будет осень

Желтые листья на деревьях — к короткому лету.

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Источник: Агентство «Москва»

14 июля православная церковь вспоминает бессребреников Косму и Дамиана. В народе в этот день отмечали летние Кузьминки. Праздник считался «женским» — девушки и замужние женщины готовили угощение и приглашали подруг, не забывая при этом поделиться с нуждающимися.

Существовало много примет о погоде на ближайшие дни. Если на 14 июля дул западный ветер, то он обычно приносил дожди. Если накануне ночью у Луны появился красноватый оттенок, готовились к сильному ветру и ливням. А вот сороки в этот день кричат к затяжному зною.

Если к середине июля листья на деревьях начинали желтеть — осень в этом году будет ранней.

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