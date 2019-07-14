Народные приметы на 14 июля: какой будет осень
Желтые листья на деревьях — к короткому лету.
Желтые листья на деревьях — к короткому лету.
14 июля православная церковь вспоминает бессребреников Косму и Дамиана. В народе в этот день отмечали летние Кузьминки. Праздник считался «женским» — девушки и замужние женщины готовили угощение и приглашали подруг, не забывая при этом поделиться с нуждающимися.
Существовало много примет о погоде на ближайшие дни. Если на 14 июля дул западный ветер, то он обычно приносил дожди. Если накануне ночью у Луны появился красноватый оттенок, готовились к сильному ветру и ливням. А вот сороки в этот день кричат к затяжному зною.
Если к середине июля листья на деревьях начинали желтеть — осень в этом году будет ранней.