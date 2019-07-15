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14:10 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 15 июля: наблюдаем за ветром и листвой

В этот день принято собирать вишню и рожь.

Источник: CC0/stevepb

15 июля в народе называли днем Берегини — мифического существа, покровительницы и защитницы людей и животных. По народным поверьям, Берегиня помогала в различных житейских моментах, в семейной жизни, защищала от сглаза, отпугивала зло и восстанавливала здоровье.

В это время было принято собирать урожай вишни. Что же касается погоды, то ее можно было определить по нескольким природным приметам.

Если утром 15 июля по земле стелется густой туман, то в ближайшие дни будет ясная и хорошая погода. Погожих дней можно ждать, если в водоемах плещутся сазаны.

А вот если на деревьях начинают желтеть и опадать листья, то осень и зима наступят рано. Западный ветер обещает скорые осадки.

Если после дождя быстро высыхает земля — дожди будут затяжными. Если муравьи прячутся, а на листве среди дня появилась роса — скоро пойдет дождь.

Екатерина Гура

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