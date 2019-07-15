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16:47 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Мадриде прошла масштабная «водная битва» (видео)

Красочное мероприятие здесь проходит уже в 38-й раз.

В середине июля в испанской столице по традиции прошла «водная битва». Это мероприятие здесь проводят уже в 38-й раз.

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Обливания водой носят массовый характер и сопровождаются настоящим карнавальным шествием. Многие участники готовятся к этому празднику: шьют специальные костюмы, а также создают передвижные сцены.

В качестве орудия для обливания можно использовать практически все: от водных пистолетов и бутылок до гигантских цистерн с водой и промышленных шлангов.

В эти дни в Мадриде стоит аномально жаркая погода. Температура воздуха достигает 40 градусов, так что «водная битва» — это не только веселое мероприятие, но и настоящее спасение от летнего зноя.

Екатерина Гура

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