В Мадриде прошла масштабная «водная битва» (видео)
Красочное мероприятие здесь проходит уже в 38-й раз.
Красочное мероприятие здесь проходит уже в 38-й раз.
В середине июля в испанской столице по традиции прошла «водная битва». Это мероприятие здесь проводят уже в 38-й раз.
Обливания водой носят массовый характер и сопровождаются настоящим карнавальным шествием. Многие участники готовятся к этому празднику: шьют специальные костюмы, а также создают передвижные сцены.
В эти дни в Мадриде стоит аномально жаркая погода. Температура воздуха достигает 40 градусов, так что «водная битва» — это не только веселое мероприятие, но и настоящее спасение от летнего зноя.
Екатерина Гура