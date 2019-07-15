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18:30 (мск), источник: ТАСС

Ученые объяснили холодный июль в центральной части России глобальным изменением климата

По словам специалистов, разного рода погодные аномалии будут становиться более продолжительными.

Источник: Reuters

ТАСС, 15 июля. Долгие волны жары или холода связаны с изменением климата, в том числе и холодный июль в центральной части России. Об этом ТАСС в понедельник заявил заместитель директора Института физики атмосферы имени А. М. Обухова Российской академии наук Владимир Семенов.

Мы будем иметь погодные аномалии, которые будут становиться более продолжительными. Установилась прохлада, и она будет длиться две-три недели. Жара установилась — и она не пройдет через три-четыре дня, а продлится от двух недель и выше.
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При этом он оговорился, что в 99% случаев невозможно связать конкретную погодную ситуацию с изменением климата. Как отметил собеседник агентства, наблюдаемая в июле продолжительная прохладная погода станет более частой ситуацией, однако это не значит, что в следующем году будет подобный июль — возможно, что погода, наоборот, будет меняться каждую неделю.

«Осадки тоже меняются таким образом, что чаще становятся ситуации, когда осадки идут день за днем. Если в десятидневный период случаются пять случаев с осадками, то они не будут идти через день, а будут четыре дня с непрерывными осадками, а, скажем, через три дня — опять с осадками. То есть осадки группируются, становятся более связанными», — добавил ученый.

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