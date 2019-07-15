Ученые объяснили холодный июль в центральной части России глобальным изменением климата
По словам специалистов, разного рода погодные аномалии будут становиться более продолжительными.
По словам специалистов, разного рода погодные аномалии будут становиться более продолжительными.
ТАСС, 15 июля. Долгие волны жары или холода связаны с изменением климата, в том числе и холодный июль в центральной части России. Об этом ТАСС в понедельник заявил заместитель директора Института физики атмосферы имени А. М. Обухова Российской академии наук Владимир Семенов.
Мы будем иметь погодные аномалии, которые будут становиться более продолжительными. Установилась прохлада, и она будет длиться
две-тринедели. Жара установилась — и она не пройдет через три-четыредня, а продлится от двух недель и выше.
При этом он оговорился, что в 99% случаев невозможно связать конкретную погодную ситуацию с изменением климата. Как отметил собеседник агентства, наблюдаемая в июле продолжительная прохладная погода станет более частой ситуацией, однако это не значит, что в следующем году будет подобный июль — возможно, что погода, наоборот, будет меняться каждую неделю.
«Осадки тоже меняются таким образом, что чаще становятся ситуации, когда осадки идут день за днем. Если в десятидневный период случаются пять случаев с осадками, то они не будут идти через день, а будут четыре дня с непрерывными осадками, а, скажем, через три дня — опять с осадками. То есть осадки группируются, становятся более связанными», — добавил ученый.