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13:33 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 16 июля: наблюдаем за насекомыми

Мошки и комары обещают хорошую погоду.

Источник: @tumbao1949

16 июля православные христиане вспоминают святых мучеников Мокия и Марка. А в народе этот день называется Маков, так как именно с него начинается посев мака.

По приметам в этот день можно определить погоду как на ближайшие дни, так и на несколько месяцев вперед.

Так, если во время грозы слышны раскаты грома — стоит ждать длительной непогоды. Если бабочки-крапивницы прячутся в укрытие, то скоро начнется дождь. О непогоде также говорят улитки, забирающиеся повыше.

Затяжную непогоду можно ждать, если собаки роют землю, катаются по ней, отказываются от пищи и много спят.

А вот если в воздухе летает много комаров и мошек, то погода в ближайшее время будет теплой и солнечной. Хорошую погоду также можно ожидать, если пауки активно плетут паутины.

А богатый урожай щавеля обещает теплую зиму.

Екатерина Гура

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