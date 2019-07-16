Погодные приметы на 16 июля: наблюдаем за насекомыми
Мошки и комары обещают хорошую погоду.
Мошки и комары обещают хорошую погоду.
16 июля православные христиане вспоминают святых мучеников Мокия и Марка. А в народе этот день называется Маков, так как именно с него начинается посев мака.
По приметам в этот день можно определить погоду как на ближайшие дни, так и на несколько месяцев вперед.
Так, если во время грозы слышны раскаты грома — стоит ждать длительной непогоды. Если
А вот если в воздухе летает много комаров и мошек, то погода в ближайшее время будет теплой и солнечной. Хорошую погоду также можно ожидать, если пауки активно плетут паутины.
А богатый урожай щавеля обещает теплую зиму.
Екатерина Гура