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11:11 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 17 июля: наблюдаем за стрижами и зорями

Роса и туман — к хорошей погоде.

Источник: @thesollers

Сегодня церковь вспоминает Андрея Рублева — православного иконописца, который был канонизирован. В народе этот день называли Андрей Налива, так как к этому периоду уже наливаются озимые культуры.

Чтобы узнать погоду на ближайшие дни, следует понаблюдать за природой. Вечерняя и утренняя зоря ярко-красного цвета предвещает ненастную погоду.

Если стрижи внезапно исчезли — впереди будут затяжные дожди. А если после обеда пошел дождь, то такая погода затянется на сутки.

Если утром сильная роса и туман — это к хорошей погоде, а отсутствие росы — к дождю. Глухой гром — к тихому, мелкому дождю, а гулкий — к ливню.

Если 17 июля слышно, как шумит лес — это к солнечной погоде без осадков. Тепло можно ждать, если после захода солнца еще долго летают летучие мыши.

Екатерина Гура

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