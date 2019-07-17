Погодные приметы на 17 июля: наблюдаем за стрижами и зорями
Роса и туман — к хорошей погоде.
Роса и туман — к хорошей погоде.
Сегодня церковь вспоминает Андрея Рублева — православного иконописца, который был канонизирован. В народе этот день называли Андрей Налива, так как к этому периоду уже наливаются озимые культуры.
Чтобы узнать погоду на ближайшие дни, следует понаблюдать за природой. Вечерняя и утренняя зоря
Если стрижи внезапно исчезли — впереди будут затяжные дожди. А если после обеда пошел дождь, то такая погода затянется на сутки.
Если 17 июля слышно, как шумит лес — это к солнечной погоде без осадков. Тепло можно ждать, если после захода солнца еще долго летают летучие мыши.
Екатерина Гура