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13:08 (мск), источник: Погода Mail.ru

Австралийские муравьи готовятся к «Армагеддону»

Увеличение количества осадков привело к буму среди этих насекомых.

Источник: Heloise Gibb, La Trobe University
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Изменение климата может привести к увеличению численности муравьев, а не сокращению.

К таким выводам пришли ученые после 22-летних наблюдений в пустыне Симпсон на севере Австралии. В этом регионе количество осадков варьируется от 79 до 570 миллиметров в год. При этом такие резкие колебания почти не предсказуемы. Но именно они дали возможность исследователям отследить, как насекомые реагируют на внезапные скачки температур и влажности.

Ученые ожидали что резкие изменения приводят к сокращению числа видов муравьев, но оказалось наоборот. Некоторые виды не только научились приспосабливаться, но даже пережили популяционный бум.

В частности, увеличение осадков привело к распространению агрессивных муравьев из рода Iridomyrmex, питающихся сахаром. «Вода является движущим фактором выживания этого вида», — сказала соавтор исследования Элоиза Гибб.

Осадки означают рост растений, а значит — росу, нектар и другую пищу для беспозвоночных, которыми питаются муравьи.

Популяции других муравьев, среди которых Melophorus bruneus, Monomorium, Iridomyrmex mayri, также увеличились.

Анна Лысенко

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