Австралийские муравьи готовятся к «Армагеддону»
Увеличение количества осадков привело к буму среди этих насекомых.
Увеличение количества осадков привело к буму среди этих насекомых.
Изменение климата может привести к увеличению численности муравьев, а не сокращению.
К таким выводам пришли ученые после 22-летних наблюдений в пустыне Симпсон на севере Австралии. В этом регионе количество осадков варьируется от 79 до 570 миллиметров в год. При этом такие резкие колебания почти не предсказуемы. Но именно они дали возможность исследователям отследить, как насекомые реагируют на внезапные скачки температур и влажности.
Ученые ожидали что резкие изменения приводят к сокращению числа видов муравьев, но оказалось наоборот. Некоторые виды не только научились приспосабливаться, но даже пережили популяционный бум.
В частности, увеличение осадков привело к распространению агрессивных муравьев из рода Iridomyrmex, питающихся сахаром. «Вода является движущим фактором выживания этого вида», — сказала соавтор исследования Элоиза Гибб.
Популяции других муравьев, среди которых Melophorus bruneus, Monomorium, Iridomyrmex mayri, также увеличились.
Анна Лысенко