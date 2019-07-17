Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Немцы требуют снести военный мемориал под Прохоровкой Великая Отечественная война закончилась 74 года назад, но бои за ее наследие не прекращаются
Фоторепортажи
23Показаны самые яркие участники Earth Photo 2019
10Столицу США затопило
17:19 (мск), источник: Погода Mail.ru

Исландия вырастит деревья, уничтоженные викингами

До того, как Исландию колонизировали викинги, она была покрыта пышными лесами. Грозные воины стерли местные деревья с лица Земли, но теперь страна пытается восстановить насаждения на острове.

Исландия считается самой безлесой страной Европы. Лесов здесь мало, а деревья в них очень молоды, часто — ниже человеческого роста. Но так было не всегда, пишет Phys.org.

Во время загрузки произошла ошибка.

Когда в конце IX века викинги прибыли сюда из Норвегии, более четверти острова было покрыто березами. Всего за столетие поселенцы вырубили 97% лесов ради пастбищ и строительства домов.

Согласно отчету, опубликованному ООН в 2015 году, леса в настоящее время покрывают только 0,5% поверхности острова. Отсутствие деревьев ведет к эрозии и обширному опустыниванию.

О восстановлении лесов здесь задумались еще в 1950-х годах. Но оно осложняется суровым климатом и действующими вулканами, которые периодически покрывают почву лавой и пеплом.

Единственное местное растение среди новых насаждений — береза. Остальные саженцы импортированы. В основном это сосны и ели из Северной Америки, а также тополя. Новые леса будут защищать города от пыльных бурь.

Во время загрузки произошла ошибка.
Типичный «лунный» пейзаж Исландии

К работам активно привлечены исследователи. Они ищут пути, как сделать местную почву более подходящей для деревьев. В ней мало азота, поэтому средняя скорость роста деревьев составляет лишь около одной десятой от наблюдаемой в тропических лесах Амазонки.

По всей стране созданы десятки питомников. Молодые деревья выращивают в помещении в течение трех месяцев, а затем пересаживают в открытую почву. С 2015 года в Исландии было посажено от трех до четырех миллионов деревьев.

Анна Лысенко

Читайте также

Здоровье
12 фраз, которые нельзя говорить родственникам тяжелобольных Особенно родителям.
Hi-Tech
Как выглядит новейшая оболочка Huawei для смартфонов Стоит ли обновляться?
Авто
Финны купили новые Lada Vesta, а потом «выбросили» их В конце 2015 года шинная компания Nokian закупила несколько седанов Lada Vesta для тестов резины
Кино
Рудковская с сыном, Валюшкина с дочкой на премьере «Короля Льва» В Москве представили игровой ремейк диснеевского мультфильма 1994 года
Недвижимость
Названо число снимающих жилье россиян
История москвички, перебравшейся в Вену
В Италии конфисковали Арагонский замок
Как выглядит город рядом с космодромом
Популярные темы на «Детях»
Couture: осень - зима 19/20 389
экскурсия в Чернобыль: за и против 363
Развод нельзя остаться. 258
Мы то, что мы едим (с) 214
Леди
Елена Зеленская вышла в свет в красном костюме Первая леди Украины выбрала яркий образ.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»