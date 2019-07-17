Исландия вырастит деревья, уничтоженные викингами
До того, как Исландию колонизировали викинги, она была покрыта пышными лесами. Грозные воины стерли местные деревья с лица Земли, но теперь страна пытается восстановить насаждения на острове.
До того, как Исландию колонизировали викинги, она была покрыта пышными лесами. Грозные воины стерли местные деревья с лица Земли, но теперь страна пытается восстановить насаждения на острове.
Исландия считается самой безлесой страной Европы. Лесов здесь мало, а деревья в них очень молоды, часто — ниже человеческого роста. Но так было не всегда, пишет Phys.org.
Когда в конце IX века викинги прибыли сюда из Норвегии, более четверти острова было покрыто березами. Всего за столетие поселенцы вырубили 97% лесов ради пастбищ и строительства домов.
О восстановлении лесов здесь задумались еще в 1950-х годах. Но оно осложняется суровым климатом и действующими вулканами, которые периодически покрывают почву лавой и пеплом.
Единственное местное растение среди новых насаждений — береза. Остальные саженцы импортированы. В основном это сосны и ели из Северной Америки, а также тополя. Новые леса будут защищать города от пыльных бурь.
К работам активно привлечены исследователи. Они ищут пути, как сделать местную почву более подходящей для деревьев. В ней мало азота, поэтому средняя скорость роста деревьев составляет лишь около одной десятой от наблюдаемой в тропических лесах Амазонки.
По всей стране созданы десятки питомников. Молодые деревья выращивают в помещении в течение трех месяцев, а затем пересаживают в открытую почву. С 2015 года в Исландии было посажено от трех до четырех миллионов деревьев.
Анна Лысенко