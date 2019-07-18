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10:48 (мск), источник: РИА Новости

Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В ближайшие пять лет в одном из регионов России может установиться аномальная жара, сообщил в интервью телеканалу «Звезда» старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН, климатолог Александр Чернокульский.

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«В Сибири или на европейской территории — сложно сказать, но она (жара. — Прим. ред.) может установиться. <…> У нас достаточно холодно, но это все, скажем так, один и тот же процесс: когда устанавливается блокирующий антициклон, условно, в одной его части происходит заток тепла, в другой части — заток холода», — объяснил климатолог.

По его словам, для современного глобального потепления характерны длительные антициклоны, которые перекрывают путь ветрам. В качестве примера Чернокульский привел Западную Европу, где в этом году жара достигала 42−44 градусов.

В то же время на вопрос, есть ли риск глобального похолодания в будущем, эксперт ответил отрицательно.

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