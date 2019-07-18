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14:46 (мск), источник: Погода Mail.ru

Зоны наводнения в Иркутской области показали из космоса

Фотографии распространил «Роскосмос».

Российский спутник дистанционного зондирования Земли передал снимки зон наводнения в Иркутской области.

На фото также показаны зоны подтопления в Амурской области, Пермском крае и Республике Тыва.

Источник: Роскосмос

Спутники ДЗЗ также отслеживают пожары в Республике Саха, Республике Бурятия, Красноярском крае, Иркутской области, Забайкальском крае, ЧАО, Камчатском крае и Магаданской области.

Источник: Роскосмос

В конце июня на Иркутскую область обрушились дожди. Из-за наводнения были частично разрушены дороги, прервано движение по федеральной трассе, связывающей центр России с Сибирью и Дальним Востоком. В зону подтопления попали десятки населённых пунктов. Подтоплено более 6700 жилых домов. По данным на 11 июля, число погибших достигло 25 человек.

Источник: Роскосмос

Анна Лысенко

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