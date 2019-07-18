Зоны наводнения в Иркутской области показали из космоса
Фотографии распространил «Роскосмос».
Фотографии распространил «Роскосмос».
Российский спутник дистанционного зондирования Земли передал снимки зон наводнения в Иркутской области.
На фото также показаны зоны подтопления в Амурской области, Пермском крае и Республике Тыва.
Спутники ДЗЗ также отслеживают пожары в Республике Саха, Республике Бурятия, Красноярском крае, Иркутской области, Забайкальском крае, ЧАО, Камчатском крае и Магаданской области.
В конце июня на Иркутскую область обрушились дожди.
Анна Лысенко