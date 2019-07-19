Ученый объяснил, почему в России участились ливни

«Это уже происходит и сейчас зафиксировано. На смену, если так можно сказать, “грибным”, легким дождичкам приходят ливневые дожди. Ситуация характерна для всех территорий России. Общее количество осадков незначительно увеличивается за счет летних осадков, но осадки выпадают более интенсивно», — сказал Киселев.
Как уточнил ученый, причиной изменений стало глобальное потепление. Увеличение температуры поверхности земли приводит к более интенсивному испарению влаги с ее поверхности, а когда влага накапливается в облаках, происходит «сброс» воды, то есть ливень. Киселев отметил, что это очень схематичное объяснение, потому что кроме изменения динамики испарений несколько изменились и направления движения атмосферных потоков.
В среднем годовое количество осадков увеличилось за последние десять лет на 2,2%, то есть незначительно, но теперь нет затяжных дождей, которые длятся несколько часов, а есть мощные ливни, которые проходят за гораздо меньший период.
Климатолог уточнил, что единого термина, который отличает ливень от слабого дождя, нет:
В тропиках — ливень это одно, а в пустыне Атакама и три капли уже будут ливнем. Обычно под ливнем в Москве или Санкт-Петербурге понимают дождь большей интенсивности.
Ранее в докладе о климатических рисках Климатического центра Росгидромета уточнялось, что изменение интенсивности осадков негативно сказывается на скорости транспортных потоков и безопасности дорожного движения.
Несоответствие существующих дренажных систем ожидаемому увеличению интенсивности осадков может повлечь разрушение грунтовых зон автомобильных и железных дорог и других объектов. Рост количества и интенсивности осадков в теплое время года увеличит риски возникновения опасных последствий, связанных с потерей устойчивости склонов — оползней, лавин. В качестве примеров негативных воздействий экстремальных природных явлений на инфраструктуру, специалисты приводят разрушение новой автодороги, построенной в Приморье к саммиту АТЭС в 2012 году.
Рост интенсивности ливневых осадков представляет особую опасность, так как при этом повышается вероятность речных ливневых наводнений, которые могут вызвать затопление и разрушение всей прибрежной инфраструктуры. Отсутствие превентивных адаптационных мероприятий такие наводнения могут иметь тяжелые последствия. Известный пример — Крымск, июль 2012 года.