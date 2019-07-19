Названы города с самым загрязненным воздухом
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В Росгидромете назвали российские города, где в 2018 году был зафиксирован наибольший уровень загрязнения воздуха, пишет RT со ссылкой на данные службы.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В Росгидромете назвали российские города, где в 2018 году был зафиксирован наибольший уровень загрязнения воздуха, пишет RT со ссылкой на данные службы.
По данным RT, в список вошли 22 города, общая численность населения которых составляет 5,1 миллиона человек.
В большинстве перечисленных городов расположены крупные промышленные предприятия.
При этом в перечень не вошли два города, где показатели улучшились по сравнению с 2017 годом — Чегдомын (Хабаровский край) и Магнитогорск (Челябинская область).
В Росгидромете добавили, что все попавшие в список города находятся в восточной части страны, поскольку эта территория считается неблагоприятной для рассеивания вредных примесей.