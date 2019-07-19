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09:36 (мск), источник: РИА Новости

Названы города с самым загрязненным воздухом

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В Росгидромете назвали российские города, где в 2018 году был зафиксирован наибольший уровень загрязнения воздуха, пишет RT со ссылкой на данные службы.

Источник: РИА Новости

По данным RT, в список вошли 22 города, общая численность населения которых составляет 5,1 миллиона человек.

Так, в нем оказались Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов.

В большинстве перечисленных городов расположены крупные промышленные предприятия.

При этом в перечень не вошли два города, где показатели улучшились по сравнению с 2017 годом — Чегдомын (Хабаровский край) и Магнитогорск (Челябинская область).

В Росгидромете добавили, что все попавшие в список города находятся в восточной части страны, поскольку эта территория считается неблагоприятной для рассеивания вредных примесей.

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