В Якутии выпал первый снег

По прогнозам синоптиков, в эти дни в Оймяконском районе порывы ветра местами достигают 9−14 метров в секунду, температура воздуха плюс 4 — плюс 9 градусов.
Жители села Томтор Борогонского второго наслега, известного как Полюс Холода, раньше всех в Якутии ощутили осеннее похолодание и рассказали о выпавшем первом снеге.
Ночью в горах выпал обильный снег. Снежные осадки в июле это для нас обычное явление, в былые времена такое могло произойти и в июне месяце. В настоящее время туристов мало. Говорят, есть японцы, прибывшие в улус дикарями. Сейчас в селе идет проливной дождь. …Сейчас снега много на перевалах, Альчанском и так далее.
Замглавы сельской администрации
По словам Винокуровой, в июле-августе на Полюс Холода обещал прибыть со своими друзьями спортсмен из Молдавии Дмитрий Волошин. «Недавно он писал мне, что этот вопрос обсуждал со своими коллегами-марафонцами из разных стран. И они выразили большой интерес к экстремальному марафону на Полюсе Холода», — отметила собеседница РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в январе Волошин пробежал 50 километров на Полюсе Холода в Якутии при температуре минус 60 градусов. Также экстремальный забег совершил в январе итальянский полицейский Паоло Вентурини, он пробежал на Полюсе холода более 39 километров при минус 52 градусах.