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14:07 (мск), источник: РИА Новости

В Якутии выпал первый снег

ЯКУТСК, 19 июл — РИА Новости. Снег выпал в горах недалеко от села Томтор Оймяконского улуса Якутии, днем воздух прогрелся до плюс 9 градусов тепла, сообщила РИА Новости заместитель главы сельской администрации Екатерина Винокурова.

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По прогнозам синоптиков, в эти дни в Оймяконском районе порывы ветра местами достигают 9−14 метров в секунду, температура воздуха плюс 4 — плюс 9 градусов.

Жители села Томтор Борогонского второго наслега, известного как Полюс Холода, раньше всех в Якутии ощутили осеннее похолодание и рассказали о выпавшем первом снеге.

Ночью в горах выпал обильный снег. Снежные осадки в июле это для нас обычное явление, в былые времена такое могло произойти и в июне месяце. В настоящее время туристов мало. Говорят, есть японцы, прибывшие в улус дикарями. Сейчас в селе идет проливной дождь. …Сейчас снега много на перевалах, Альчанском и так далее.
Замглавы сельской администрации

По словам Винокуровой, в июле-августе на Полюс Холода обещал прибыть со своими друзьями спортсмен из Молдавии Дмитрий Волошин. «Недавно он писал мне, что этот вопрос обсуждал со своими коллегами-марафонцами из разных стран. И они выразили большой интерес к экстремальному марафону на Полюсе Холода», — отметила собеседница РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в январе Волошин пробежал 50 километров на Полюсе Холода в Якутии при температуре минус 60 градусов. Также экстремальный забег совершил в январе итальянский полицейский Паоло Вентурини, он пробежал на Полюсе холода более 39 километров при минус 52 градусах.

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