Greenpeace опубликовала фото «состаренной» Земли
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российское отделение Greanpeace использовало идею популярного приложения FaceApp и «состарило» знаковые точки планеты, и получилось, что Байкал обмелеет,
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российское отделение Greanpeace использовало идею популярного приложения FaceApp и «состарило» знаковые точки планеты, и получилось, что Байкал обмелеет,
«Ленты соцсетей пестрят фотографиями пользователей, состаренными с помощью FaceApp — всем интересно увидеть себя в будущем. А что если мы попробуем представить, как в ближайшее время будет выглядеть наша планета? В серии постов представлены фото Байкала,
Так, «зеленые» предсказывают, что Байкал в будущем обмелеет до мутной лужи с лежащей у берега старой покрышкой, площадь перед Исаакиевским собором в