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18:00 (мск), источник: РИА Новости

Greenpeace опубликовала фото «состаренной» Земли

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российское отделение Greanpeace использовало идею популярного приложения FaceApp и «состарило» знаковые точки планеты, и получилось, что Байкал обмелеет, Санкт-Петербург затопит, а льды Арктики растают.

«Ленты соцсетей пестрят фотографиями пользователей, состаренными с помощью FaceApp — всем интересно увидеть себя в будущем. А что если мы попробуем представить, как в ближайшее время будет выглядеть наша планета? В серии постов представлены фото Байкала, Санкт-Петербурга и Арктики в настоящее время и в недалёком будущем. Именно так будет выглядеть весь мир, если не прилагать усилия по улучшению экологической ситуации на планете», — говорится на сайте Greanpeace.

Так, «зеленые» предсказывают, что Байкал в будущем обмелеет до мутной лужи с лежащей у берега старой покрышкой, площадь перед Исаакиевским собором в Санкт-Петербурге затопит, а Арктика растает.

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