Синее озеро Севан в Армении превратилось в кислотно-зеленое (видео)
Главной причиной называют деятельность человека.
Главной причиной называют деятельность человека.
Озеро Севан в Гехаркуникской области в Армении — это единственный крупный источник пресной воды в Армении и крупнейший на Кавказе.
Уже второй год подряд синее озеро становится
Руководитель инспекционного органа по охране природы и недрам Армении Артур Григорян утверждает, что всему виной человеческий фактор. По словам местных чиновников, озеро цветет
В начале 80-х годов здесь началось строительство тоннеля, который перенаправлял воду из двух рек в озеро. С 2006 года подъем уровня воды в год в среднем составлял 30 сантиметров. Однако сейчас в тоннеле ведутся ремонтные работы, потому уровень воды в озере снова начал стремительно падать, а вода начала «цвести».
Екатерина Гура