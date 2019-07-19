Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Жители Грузии прокомментировали решение Путина Жители Тбилиси прокомментировали решение президента России Владимира Путина не вводить санкции
Фоторепортажи
19Как выглядит собор Парижской Богоматери спустя три месяца после пожара
12Высадке человека на Луну исполнилось 50 лет
17:24 (мск), источник: Погода Mail.ru

Синее озеро Севан в Армении превратилось в кислотно-зеленое (видео)

Главной причиной называют деятельность человека.

Озеро Севан в Гехаркуникской области в Армении — это единственный крупный источник пресной воды в Армении и крупнейший на Кавказе.

Уже второй год подряд синее озеро становится ярко-зеленым из-за массового роста водорослей в воде и гибели рыб.

Во время загрузки произошла ошибка.

Руководитель инспекционного органа по охране природы и недрам Армении Артур Григорян утверждает, что всему виной человеческий фактор. По словам местных чиновников, озеро цветет из-за изменения климата и повышения средней температуры воздуха, но, как говорит Григорян, зеленым озеро становится из-за понижения уровня воды в результате халатной деятельности человека.

По словам специалиста, единственная возможность сохранить чистоту озера Севан — это перманентно повысить в нем уровень воды, однако чиновники эту проблему игнорируют уже 2 года.

В начале 80-х годов здесь началось строительство тоннеля, который перенаправлял воду из двух рек в озеро. С 2006 года подъем уровня воды в год в среднем составлял 30 сантиметров. Однако сейчас в тоннеле ведутся ремонтные работы, потому уровень воды в озере снова начал стремительно падать, а вода начала «цвести».

Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Гура

Читайте также

Здоровье
Бокал вина помог женщине обнаружить смертоносный рак Жительница британского города Ноттингем обнаружила, что у нее есть онкологическое заболевание после того, как выпила немного вина.
Hi-Tech
Найден почти идеальный доступный планшет Хорошая камера, отличный звук, звонки и Instagram.
Авто
Новая Lada «для города»: цена — от 840 000 рублей На сайте марки Lada оказались опубликованы цены на новую версию модели XRAY Cross — с вариатором и двигателем Renault
Кино
Крид «женился» на Патриаршем мосту в Москве В столице продолжаются съемки мелодрамы «(Не) Идеальный мужчина»
Недвижимость
Названо число снимающих жилье россиян
История москвички, перебравшейся в Вену
В Италии конфисковали Арагонский замок
Как выглядит город рядом с космодромом
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки (2 часть продолжение) 313
Идеальный для замужества и женитьбы возраст) Но не теоретически. А для Ваших детей? 296
Мальчики в транспорте. 295
Муж считает меня плохой матерью 256
Леди
Гага, Мадонна и другие звезды, которых не любят в России Этих мировых знаменитостей не любят в России, а мы рассказываем — за что.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»