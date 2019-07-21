Панама ввела запрет на одноразовые пакеты
Страна борется с загрязнением пляжей и гибелью животных.
Страна борется с загрязнением пляжей и гибелью животных.
Панама первой из стран Центральной Америки ввела запрет на использование полиэтиленовых пакетов.
Так власти страны, в которой проживают около 4 млн человек, пытаются бороться с загрязнением пляжей. Латинская Америка — один из самых биоразнообразных регионов в мире. Птицы, черепахи, тюлени и рыба часто запутываются в пакетах или поглощают их, что приводит к гибели животных.
Полный или частичный запрет на полиэтиленовые пакеты ввели уже 60 стран мира.
Супермаркеты, аптеки и розничные торговцы в Панаме должны будут прекратить использование одноразовых пакетов немедленно, а оптовые магазины — с 2020 года. Нарушителей ждут высокие штрафы.
Согласно прогнозам экологов, к 2050 году количество пластика в океане превысит превысит по весу количество рыбы.
Анна Лысенко