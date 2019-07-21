Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Немцы требуют снести военный мемориал под Прохоровкой Великая Отечественная война закончилась 74 года назад, но бои за ее наследие не прекращаются
Фоторепортажи
20В США отметили День независимости
19Как выглядит собор Парижской Богоматери спустя три месяца после пожара
12:15 (мск), источник: Погода Mail.ru

Панама ввела запрет на одноразовые пакеты

Страна борется с загрязнением пляжей и гибелью животных.

Источник: Reuters
Читайте также
Синее озеро Севан в Армении превратилось в кислотно-зеленое (видео)

Панама первой из стран Центральной Америки ввела запрет на использование полиэтиленовых пакетов.

Так власти страны, в которой проживают около 4 млн человек, пытаются бороться с загрязнением пляжей. Латинская Америка — один из самых биоразнообразных регионов в мире. Птицы, черепахи, тюлени и рыба часто запутываются в пакетах или поглощают их, что приводит к гибели животных.

Полный или частичный запрет на полиэтиленовые пакеты ввели уже 60 стран мира.

Супермаркеты, аптеки и розничные торговцы в Панаме должны будут прекратить использование одноразовых пакетов немедленно, а оптовые магазины — с 2020 года. Нарушителей ждут высокие штрафы.

Согласно прогнозам экологов, к 2050 году количество пластика в океане превысит превысит по весу количество рыбы.

Анна Лысенко

Читайте также

Здоровье
Бокал вина помог женщине обнаружить смертоносный рак Жительница британского города Ноттингем обнаружила, что у нее есть онкологическое заболевание после того, как выпила немного вина.
Hi-Tech
Найден почти идеальный доступный планшет Хорошая камера, отличный звук, звонки и Instagram.
Авто
Новая Lada «для города»: цена — от 840 000 рублей На сайте марки Lada оказались опубликованы цены на новую версию модели XRAY Cross — с вариатором и двигателем Renault
Кино
Крид «женился» на Патриаршем мосту в Москве В столице продолжаются съемки мелодрамы «(Не) Идеальный мужчина»
Недвижимость
История россиянки, перебравшейся в Вену
В Европе сдают квартиру как в сериале «Чернобыль»: фото
Россиян оставили без скидок на жилье
Как выглядит город рядом с космодромом
Популярные темы на «Детях»
Мода на имена 398
Путь к Роковому Выстрелу – 3 191
Женщина родила первенца в 14 и уже 36 лет не может остановиться 156
Фестиваль садов и цветов 145
Леди
Косы, конусы, осветление: история причесок Средневековья Мы погрузились в историю и посмотрели, как эволюционировала женская укладка с V по XV века.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»