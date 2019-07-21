Ученые: пластиковые бутылки опасны в жару
Чем жарче, тем больше химических веществ попадает в воду.
Чем жарче, тем больше химических веществ попадает в воду.
Пластиковые контейнеры и бутылки выделяют незначительное количество химических соединений в пищу или напитки, но по мере увеличения температуры процент примесей растет.
По данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, количество этих химикатов слишком мало, чтобы вызывать проблемы со здоровьем. Но ученые, изучающие долгосрочные последствия использования пластика, утверждают, что эти небольшие дозы могут накапливаться с годами.
«Чем жарче, тем больше химических веществ попадает в пищу или питьевую воду», — говорит Рольф Халден из Университета штата Аризона.
Исследование, проведенное этим университетом еще в 2008 году, показало, что высокая температура ускорила попадание в воду сурьмы, которая используется при производстве
«Тепло помогает разрушать химические связи в пластмассах, таких как пластиковые бутылки, и химические вещества могут попадать в напитки», — рассказала журналистам исследователь Джулия Тейлор из Университета Миссури.
В 2014 году ученые обнаружили высокое содержание сурьмы и бисфенола А в воде, продаваемой в китайских бутылках с водой. В 2016 году похожие результаты были получены в Мексике.
Анна Лысенко