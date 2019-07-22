Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Здесь был викингСамые невероятные места, где жили наши предки
Фоторепортажи
10Ландшафты, похожие на абстрактные картины
23Показаны самые яркие участники Earth Photo 2019
11:43 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 22 июля: ищем чернику

От ее урожая во многом зависит и погода.

Источник: @andrewwelch3

22 июля православные христиане чтят память священномучеников Панкратия и Кирилла. В народе этот день называют Черничным, так как именно сейчас начинает поспевать эта ягода.

Кстати, от того, какой в этот день будет урожай черники, зависит и погода. Так, множество спелых ягод сулит морозную зиму, а еще не поспевшая к этому времени черника — холодную и долгую осень.

Если луна в небе выглядит потемневшей, а звезды тусклыми — в ближайшие дни начнутся затяжные дожди с грозами.

Осадков следует ждать и если белая кувшинка закрывает днем цветки, а лягушки квакают тихо. Если же, напротив, они квакают громко, то будет хорошая и ясная погода. А если лягушки совсем молчат — похолодание.

Также, если днем 22 июля в небе появилась радуга, погода в ближайшие дни будет теплой и солнечной.

Екатерина Гура

Читайте также

Здоровье
Бокал вина помог женщине обнаружить смертоносный рак Жительница британского города Ноттингем обнаружила, что у нее есть онкологическое заболевание после того, как выпила немного вина.
Hi-Tech
Как выглядят самые крутые аэропорты России А вы все их видели?
Авто
На новые BMW будут ставить руль странной формы (фото) Первой моделью баварского бренда, которая примерит рулевое колесо принципиальной новой формы, станет кроссовер iNext
Кино
Екатерина Волкова сообщила о закрытии «Ворониных» Популярный ситком выходил в российский эфир с 2009 года
Недвижимость
История россиянки, перебравшейся в Вену
В Европе сдают квартиру как в сериале «Чернобыль»: фото
Россиян оставили без скидок на жилье
Как выглядит город рядом с космодромом
Дети
10 звездных сыновей, которых не отличить от их пап (фото) Одни из них становятся похожи на своих знаменитых отцов с возрастом, а другие сразу родились их копиями. Листайте галерею и удивляйтесь
Леди
Шарапова, Киркоров и другие высокие российские знаменитости Рассказываем о высоких российских знаменитостях и о том, какую роль эта природная данность сыграла в их карьере и жизни.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»