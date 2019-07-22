Погодные приметы на 22 июля: ищем чернику
От ее урожая во многом зависит и погода.
От ее урожая во многом зависит и погода.
22 июля православные христиане чтят память священномучеников Панкратия и Кирилла. В народе этот день называют Черничным, так как именно сейчас начинает поспевать эта ягода.
Если луна в небе выглядит потемневшей, а звезды тусклыми — в ближайшие дни начнутся затяжные дожди с грозами.
Осадков следует ждать и если белая кувшинка закрывает днем цветки, а лягушки квакают тихо. Если же, напротив, они квакают громко, то будет хорошая и ясная погода. А если лягушки совсем молчат — похолодание.
Также, если днем 22 июля в небе появилась радуга, погода в ближайшие дни будет теплой и солнечной.
Екатерина Гура