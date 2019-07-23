Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Здесь был викингСамые невероятные места, где жили наши предки
Фоторепортажи
23Показаны самые яркие участники Earth Photo 2019
10Столицу США затопило
10:59 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 23 июля: определяем погоду по грому

Ночная гроза — к солнечному дню.

Источник: CC0/bobbycrim

23 июля православные христиане почитают память Антония Печерского, которого в народе называли Громовержцем. Много погодных примет в этот день связывали именно с громом и грозой в целом.

Считалось, что если на Антония слышен резкий гром, то скоро пойдет небольшой дождь, а если раскаты гулкие и частые, то будет ливень с градом.

Если ночью началась гроза — весь последующий день будет хорошая погода. Ясный и теплый день также предвещает утренний туман, который стелется по воде.

Если утром трава сухая — к ночи будет дождь. Об осадках говорят и тучи, которые плывут по небу отдельными полосами.

Екатерина Гура

Читайте также

Здоровье
7 признаков того, что вам пора к проктологу Не надо бояться и стесняться.
Hi-Tech
WhatsApp появился на миллионах кнопочных телефонов Приложение мессенджера появилось в магазине приложений операционной системы KaiOS.
Авто
Lada Vesta в новом кузове (первые рендеры) Lada Vesta сейчас является одним из лидеров на российском автомобильном рынке — модель уверенно занимает второе место по продажам, проигрывая только более дешевой Lada Granta
Кино
Муравьева, Шпица, Гузеева: открытие кинофестиваля в Ессентуках Смотр «Хрустальный источникъ» посетили не только отечественные знаменитости, но и легенда французского кино Пьер Ришар
Недвижимость
История россиянки, перебравшейся в Вену
В Европе сдают квартиру как в сериале «Чернобыль»: фото
Россиян оставили без скидок на жилье
Как выглядит город рядом с космодромом
Дети
Почему в Индии детей ради воспитания сбрасывают с крыши Если хоть раз переживали, правильно ли воспитываете ребенка — почитайте, как поступают родители в других странах со своими детьми
Леди
Моника Левински: как теперь выглядит героиня скандала (фото) 23 июля исполняется 46 лет Монике Левински — возможно, единственной женщине в истории США, у которой был секс в Овальном кабинете.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»