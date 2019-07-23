Погодные приметы на 23 июля: определяем погоду по грому
Ночная гроза — к солнечному дню.
Ночная гроза — к солнечному дню.
23 июля православные христиане почитают память Антония Печерского, которого в народе называли Громовержцем. Много погодных примет в этот день связывали именно с громом и грозой в целом.
Считалось, что если на Антония слышен резкий гром, то скоро пойдет небольшой дождь, а если раскаты гулкие и частые, то будет ливень с градом.
Если ночью началась гроза — весь последующий день будет хорошая погода. Ясный и теплый день также предвещает утренний туман, который стелется по воде.
Если утром трава сухая — к ночи будет дождь. Об осадках говорят и тучи, которые плывут по небу отдельными полосами.
Екатерина Гура