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11:49 (мск), источник: Погода Mail.ru

Из-за смога в Сибири появились «города-призраки» (фото)

Также в регионе бушуют лесные пожары.

В конце июля в Сибири начались масштабные лесные пожары. Впрочем, в этом регионе это происходит каждый год.

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По данным местных СМИ, очагов возгорания несколько, поэтому густым смогом оказались окутаны сразу несколько городов. Так, от едкого дыма сейчас страдают жители Нижневартовска, Томска, Новосибирска, Кемерово, Красноярска, Абакана, Бийска, Новокузнецка, Ачинска и Барнаула.

В соцсетях местные жители публикуют довольно жуткие и депрессивные фото.

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Екатерина Гура

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