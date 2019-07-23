Из-за смога в Сибири появились «города-призраки» (фото)
Также в регионе бушуют лесные пожары.
Также в регионе бушуют лесные пожары.
В конце июля в Сибири начались масштабные лесные пожары. Впрочем, в этом регионе это происходит каждый год.
По данным местных СМИ, очагов возгорания несколько, поэтому густым смогом оказались окутаны сразу несколько городов. Так, от едкого дыма сейчас страдают жители Нижневартовска, Томска, Новосибирска, Кемерово, Красноярска, Абакана, Бийска, Новокузнецка, Ачинска и Барнаула.
В соцсетях местные жители публикуют довольно жуткие и депрессивные фото.
Екатерина Гура