В космосе засняли скопление из 10 миллионов звезд
Оно самое крупное из известных астрономам.
Оно самое крупное из известных астрономам.
При наблюдении невооруженным глазом шаровое скопление Омега Центавра выглядит как слабая звезда. На самом деле это не менее 10 миллионов звезд, тесно связанных между собой гравитацией.
Новый снимок NGC 5139 получил программист Воутер ван Ривен, работающий в Европейском космическом агентстве. Фото сделано в астрономической обсерватории
Омега Центавра принадлежит нашей галактике Млечный Путь и находится на расстоянии 15 800 световых лет от Земли. Это крупнейшее шаровое скопление, известное на данный момент. У него почти идеальная сферическая форма и очень высокая плотность звезд в центре.
Анна Лысенко