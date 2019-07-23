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14:57 (мск), источник: Погода Mail.ru

Появился первый в мире памятник погибшему леднику

Без серьезного сокращения выбросов парниковых газов все ледники Исландии растают к 2200 году.

Источник: Rice University

В Исландии поставили памятный знак первому леднику, погибшему в результате глобального потепления.

Okjökull — это один из 400 древних ледников в горах Исландии. Он расположен возле Боргар-фьорда на западе страны. Из-за таяния он сократился настолько, что потерял статус ледника в 2014 году.

Это была первая крупная жертва изменения климата в Исландии, но не последняя, говорят ученые. Ледники страны теряют около 10 миллиардов тонн льда каждый год. Без серьезного сокращения выбросов парниковых газов все четыреста растают к 2200 году.

Официальное открытие памятного знака состоится 18 августа.

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Анна Лысенко

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