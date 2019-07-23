Появился первый в мире памятник погибшему леднику
Без серьезного сокращения выбросов парниковых газов все ледники Исландии растают к 2200 году.
Без серьезного сокращения выбросов парниковых газов все ледники Исландии растают к 2200 году.
В Исландии поставили памятный знак первому леднику, погибшему в результате глобального потепления.
Okjökull — это один из 400 древних ледников в горах Исландии. Он расположен возле
Это была первая крупная жертва изменения климата в Исландии, но не последняя, говорят ученые. Ледники страны теряют около 10 миллиардов тонн льда каждый год. Без серьезного сокращения выбросов парниковых газов все четыреста растают к 2200 году.
Официальное открытие памятного знака состоится 18 августа.
Анна Лысенко