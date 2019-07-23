В Испании начался бум туризма на лавандовых полях (видео)
Местные фермеры этим пользуются.
Местные фермеры этим пользуются.
В испанской провинции Гвадалахара начался туристический сезон. Сотни туристов спешат увидеть цветущую лаванду и сделать завораживающие снимки бескрайних полей.
Испанские фермеры все чаще заменяют зерновые культуры лавандой. Так, за последние 10 лет регионе
По словам местных фермеров, это растение приносит в 3−4 раза больше прибыли, чем злаковые, ведь лавандовое масло используется в
Екатерина Гура