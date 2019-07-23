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15:20 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Испании начался бум туризма на лавандовых полях (видео)

Местные фермеры этим пользуются.

В испанской провинции Гвадалахара начался туристический сезон. Сотни туристов спешат увидеть цветущую лаванду и сделать завораживающие снимки бескрайних полей.

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Испанские фермеры все чаще заменяют зерновые культуры лавандой. Так, за последние 10 лет регионе Кастилия-Ла-Манча производство этого вечнозеленого полукустарника увеличилось в пять раз.

По словам местных фермеров, это растение приносит в 3−4 раза больше прибыли, чем злаковые, ведь лавандовое масло используется в парфюмерно-косметической и пищевой промышленностях. Кроме того, благодаря цветущим фиолетовым полям в регионе начал активно развиваться сельский туризм.

Екатерина Гура

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